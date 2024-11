Tehnici de varf in chirurgia oftalmologica, predate la Timisoara

Aproape o suta de participanti - medici rezidenti si specialisti - au avut posibilitatea de a invata si exersa despre metode si dispozitive adjuvante in tratamentul chirurgical al cataractelor complicate si despre implante intraoculare de ultima generatie pentru obtinerea independentei de ochelari in cadrul celei mai recente manifestari de profil desfasurate in orasul de pe Bega.Timisoara a gazduit, in perioada 8-10 noiembrie 2024, manifestarea stiintifica internationala cu tema "Manevre ... citește toată știrea