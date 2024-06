Tehnologie avansata de fizioterapie la Spitalul "Victor Babes" Timisoara. Entorse, tendinite, dureri lombare, artrita si altele

Transfer Electric Capacitiv si Rezistiv (TECAR) este o tehnologie avansata folosita in fizioterapie pentru a accelera procesul de vindecare si pentru reducerea durerii.Aparatul utilizeaza un curent de inalta frecventa sinusoidal, care induce un schimb accelerat de polaritate in membrana celulara, crescand astfel schimburile intra si extra celulare. In acest fel este stimulata regenerarea tesuturilor si se imbunatateste circulatia sanguina, activandu-se in acelasi timp mecanismele organismului ... citește toată știrea