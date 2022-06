Tehnologii de realitate augmentata si VR pentru Traseul Muzeal al Revolutiei din 1989, la Timisoara

Primaria Timisoara va analiza in perioada urmatoare singura oferta depusa pentru proiectul "Servicii de proiectare (faza DALI) in vederea realizarii obiectivului de investitii Traseul Revolutiei din 1989 in Timisoara". Revolutia din 1989 este unul din evenimentele marcante ale istoriei Timisoarei si marcheaza tranzitia orasului catre democratie. Acest proiect vizeaza transformarea spatiului public intr-un mediu care sa evoce momentele respective si sa pastreze vie memoria zilelor lui Decembrie ... citeste toata stirea