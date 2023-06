Lugojeanul Alexandru Szilagy, recunoscut pentru implicarea sa in evenimentele sportive sau caritabile, a reprezentat municipiul la un eveniment de alergare in Muntii Retezat. Este vorba despre competitia Retezat SkyRace, ajunsa anul acesta la cea de-a XI-a editie."A fost o editie cu probleme, din cauza vremii nefavorabile. Timp de doua zile a plouat non stop, iar cu o zi inainte de concurs a fost declarat cod rosu de ploi, lucru care a determinat schimbarea traseelor in ultima zi. Astfel, au ... citeste toata stirea