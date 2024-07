Temperaturi de pana la 40 de grade in Timisoara! Aquatim a redeschis punctul de hidratare

In Timisoara, se anunta o saptamana de foc veritabila, cu temperaturi record pentru aceasta perioada a verii de pana la 40 de grade Celsius, la umbra.Ca atare, in sprijinul celor care sunt in trecere prin zona Pietei 700, sediul Aquatim a reinstalat de luni punctul de hidratare din strada Gheorghe Lazar, Nr. 11 A."Va ... citește toată știrea