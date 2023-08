Pana in 27 august, meteorologii anunta temperaturi extreme de peste 36 de grade la umbra, in Timisoara! De aceea, Aquatim vine in ajutorul cetatenilor cu punctele de hidratare deschise pe parcursul intregii zile, respectiv in timpul perioadelor caniculare!Aceste puncte se afla in zona 700, Gheorghe Lazar nr.11 A si Enric Baader, la sediul Call-Center-ului companiei."Dragi clienti, dat fiind faptul ca, saptamana aceasta, se anunta temperaturi ridicate, va sfatuim, cu ... citeste toata stirea