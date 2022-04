Temperaturile vor scadea semnificativ in toata tara, in urmatoarele doua zile

Meteorologii au emis, sambata, o informare privind intensificari temporare ale vantului, ninsori la munte, vreme in racire accentuata incepand din 16 aprilie, ora 12 pana pe 18 aprilie, ora 10, duminica fiind anuntata vreme deosebit de rece in toata tara. Vremea se va schimba semnificativ, iar la munte va ninge si va fi viscol.Valorile termice vor fi in scadere semnificativa, astfel ca duminica (17 aprilie), vremea va fi deosebit de rece in toata tara, anunta meteorologii.Conform informarii ... citeste toata stirea