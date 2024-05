Teodor Cilan: "O performanta extraordinara pentru universitatea noastra"

O performanta povestita de protagonisti, asa poate fi sintetizata conferinta de presa de la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad in care a fost prezenta parte din echipa de fotbal a UAV care a castigat duminica Campionatul Universitar de Fotbal.Meciuri grele in cadrul campionatului, multa munca, mult suflet si rezultate pe masura. Echipa UAV, antrenata de Claudiu Bulzan a castigat finala campionatului invingand echipa Universitatii din Targu Jiu cu scorul de 4-0. In toate cele 4 meciuri ... citește toată știrea