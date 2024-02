Teodora Lazin, vicepresedinte USR Tineret Timis si iubita lui Dan Resitnec, seful de cabinet al primarului Dominic Fritz, este anchetata de Agentia Nationala de Integritate (ANI), scrie renasterea.ro. In varsta de 25 de ani, Teodora Lazin a fost angajata initial la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, fiind apoi transferata, tot in cadrul Primariei, la Directia Generala Valorificare Drepturi de Proprietate UAT. Transferul de la sediul DFMT, situat la Iulius Town, la DGVDP, care are sediul ... citeste toata stirea