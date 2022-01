Teroarea traita de o femeie talharita in propria casa pentru ca "este nemtoaica si trebuie sa aiba bani"

O sentinta a Curtii de Apel Timisoara prin care patru talhari au fost condamnati la pedepse cuprinse intre trei ani si sase luni si sase ani de inchisoare scoate la iveala modul in care o femeie de 64 de ani a ajuns sa fie jefuita pentru ca "e nemtoaica si trebuie sa aiba bani". Judecatorii Curtii de Apel Timisoara i-au condamnat definitiv la pedepse cuprinse intre trei ani si sase luni si 6 ani de inchisoare pe talharii care, in noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2021, au intrat in casa peste o ... citeste toata stirea