Cetatenii care locuiesc in preajma strazilor Liceanului si Dambovitei din comuna Dumbravita au viata foarte grea, din cauza unor indivizi certati cu legile, cu bunul simt si cu respectul fata de semeni.Localnicii sustin ca toata vara nu au mai reusit sa aiba liniste si pace din cauza ca seara de seara, dar si in timpul zileim galagiosii sfideaza pe oricine, indiferent ca este autoritate publica, politie sau vecini, oameni simpli, dornici sa doarma in liniste in propriile case."Galagia si ... citeste toata stirea