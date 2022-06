Megagroup Timisoara, concesionar Peugeot pentru judetul Timis, ii invita pe pasionatii de masini, vineri si sambata, pe 17 si 18 iunie, la showroom-ul din Calea Lugojului nr 28, pentru un eveniment dedicat lansarii noului Peugeot 308.Noul Peugeot 308 este un model cu un design remarcabil, cu 3 premii castigate anul acesta - "Women's World Car of the Year" 2022 la categoria vehicule urbane, trofeul Argus la categoria "Citadin si Compacte" si Red Dot Award 2022, distinctia suprema in materie de ... citeste toata stirea