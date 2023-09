Cea de-a 5-a editie a Taberei de Robotica UVT Open Robotics Intelligent Grid a avut loc, in perioada 6-10 septembrie, avand ca tema "The future city of tomorrow".Evenimentul, realizat de UVT alaturi de echipa de robotica CSH din cadrul Colegiului National Pedagogic "Carmen Sylva" Timisoara, si-a desfasurat etapa finala printr-o sesiune demonstrativa publica, organizata la Iulius Mall, cand fiecare echipa a sustinut 6 meciuri.In cadrul evenimentului au participat 18 echipe de robotica din ... citeste toata stirea