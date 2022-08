"The Store - Magazinul tau de bauturi" - noua locatie specializata in bauturi fine, inaugurata la Iulius Town

O noua locatie tematica, cu bauturi rafinate, s-a deschis in Iulius Town. "The Store - Magazinul tau de bauturi" este un proiect realizat sa incante simturile cu cele mai rafinate licori, create exclusiv pentru a-i delecta pe clienti in momentele cele mai speciale. Magazinul ofera o gama extrem de variata de peste 6.500 de sortimente de bauturi alcoolice si non alcoolice, bauturi racoritoare si energizante, siropuri si piureuri pentru cocktailuri, cafea, dulciuri, accesorii pentru bar, ... citeste toata stirea