Tichete electronice pentru ingrijirea nou-nascutilor, pentru mamele din categorii vulnerabile

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara identifica cazurile mamelor aflate in situatiile cele mai defavorizate, pentru a le oferi sprijin in ingrijirea bebelusilor.Astfel, mamele care au nascut in a doua parte a anului 2022 si bebelusii inca nu au implinit trei luni, lipsite de resursele financiare necesare, vor primi tichete electronice in valoare de 2.000 de lei, pentru produse pentru ingrijirea nou-nascutilor.Categoriile eligibile pentru acest ajutor, de care pot beneficia ... citeste toata stirea