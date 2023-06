Asociatia Enthousiasmos ofera publicului timisean, prin Proiectul "Copiii si Opera", sustinut de corurile Academiei de Arte "Lugoj Clasic", o serie de concerte in cadrul unei actiuni cu finantare din partea Consiliul Judetean Timis, prin programul TimCultura 2023, urmand ca acestea sa aiba loc in luna iunie in mai multe localitati din Timis - in data de 9 iunie la Chizatau, Gradinita cu Program Normal, de la ora 10 si Belint, la Scoala Gimnaziala, de la ora 12.00, in 10 iunie la Boldur, la ... citeste toata stirea