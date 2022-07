Timis, in topul judetelor in care s-au construit cele mai multe locuinte din tara, in ultimii 10 ani

Timisul se afla in top cinci in clasamentul judetelor in functie de locuintele construite in ultimii 10 ani la suta de mii de locuitori. Pe primul loc se afla Ilfov, urmat de Cluj, Constanta si Sibiu. La popul opus sunt judetele Hunedoara, Teleorman si Caras-Severin, unde in ultimii 10 ani au fost ridicate putine locuinte noi.In 2021, judetul Timis se afla pe locul 3 national in ceea ce priveste numarul locuintelor terminate in acel an, cu peste 6.300.In Romania, doar una din cinci locuinte ... citeste toata stirea