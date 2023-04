Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din judetul Timis asupra programului de lucru valabil in data 1 mai 2023.COLECTAREA DE DESEURIActivitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din judetul Timis in care opereaza compania RETIM se va desfasura la fel ca intr-o ZI OBISNUITA.Astfel, in 1 mai 2023 daca exista colectari programate, acestea se vor face ca de obicei, compania RETIM asigurand permanenta serviciului.BIROURI DE RELATII CLIENTI SI CASIERII - Timisoara ... citeste toata stirea