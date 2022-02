Timis: putin peste 350 de copii cu varsta intre 5 si 11 ani s-au vaccinat anti-Covid

Potrivit celui mai recent raport al Directiei de Sanatate Publica Timis, la nivelul judetului, 324.060 de oameni s-au vaccinat cu doua doze. In total, de la debutul campaniei de vaccinare in tara, s-au administrat 686.514 doze vaccin impotriva virusului SARS-CoV-2.111.532 de oameni s-au vaccinat in total cu doza trei. In ceea ce priveste copiii, la grupa de varsta 5 -11 ani s-au imunizat pana acum un total 367 de copii cu doza I. La grupa de varsta 12-18 ani s-au vaccinat in total 9.123 copii ... citeste toata stirea