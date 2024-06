Timisenii, dornici sa puna stampila. Prezenta iesita din comun la alegerile locale din 9 iunie

Locuitorii din Timis au iesit in mare masura la vot si, spre deosebire de alte randuri de alegeri locale, nu am mai figurat in topul judetelor codase, care nu sunt interesate de scrutin. Reamintim ca la nivelul judetului au fost organizate 616 sectii de votare, unde erau asteptati 629.738 de cetateni, conform datelor Autoritatii Electorale Permanente. Dintre acestia, si-au exprimat optiunile politice locale 308.810, adica 48,68% dintre ... citește toată știrea