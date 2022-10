Timisenii, invitati sa faca nominalizari la Premiul Mentor pentru excelenta in educatie

Timisenii sunt invitati sa faca nominalizari la Premiul Mentor pentru excelenta in educatie. Acesta consta dintr-un trofeu realizat de artistul sticlar Ioan Nemtoi si o suma in valoare de 8.000 de lei si va fi inmanat unui numar de zece profesori si antrenori din Romania.Nominalizarile se depun online pana in data de 31 decembrie 2022, pehttps://pentrucomunitate.ro/ro/mentorProgramul se organizeaza anual, incepand din 2010, din dorinta de a atrage atentia opinieipublice asupra acelor ... citeste toata stirea