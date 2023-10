Salonul International de Caricatura de Presa si Arte Vizuale Satirice 2023 ajuns la editia a XI-a a reunit lucrarile a peste 900 de artisti din 84 de tari si 6 continente in Capitala Mondiala a Artei Vizuale Satirice deja consacrata la Timisoara, vineri 13 octombrie, in premiera la Iulius Town, precum si in mediul virtual accesibil pe www.popa-popas.ro.Invitata special a fost eurodeputata Maria Grapini!Si in acest an, Salonului International de Caricatura de Presa si Arte Vizuale Satirice ... citeste toata stirea