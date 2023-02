Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii incepe in weekend cu 130 de evenimente

Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii incepe cu un weekend intens. Peste 130 de evenimente distribuite in intregul oras: spectacole memorabile, arta curajoasa, idei care deschid lumea, vizitatori din Europa. Si TU. In primul rand! Ne vedem vineri, 17 februarie, de la ora 18:00, in Piata Unirii, sa sarbatorim impreuna!"Cand vine vorba despre Timisoara, lumea cade de acord ca este un oras Altfel. Altfel adica deschis, curajos si divers. Un oras care nu s-a sfiit sa fie contra-curent, ... citeste toata stirea