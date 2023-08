Timisoara merita mai mult. Mai mult decat un primar neamt, care nu intelege spiritul orasului. Mai mult decat alesi locali pusi doar pe capatuiala. Mai mult decat functionari publici fara chef de munca si cu mainile pana la cot in banii publici. Sau in cei primiti drept mita pentru diverse "servicii". Si, de alungul istoriei, a avut destui primari in adevaratul sens al cuvantului.Unul dintre acestia a fost Lucian Georgevici (n. 16 ianuarie 1875, Recas, Comitatul Timis, Regatul Ungariei - d. 9 ... citeste toata stirea