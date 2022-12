Timisoara a primit, in a doua zi de Craciun, primele doua autobuze electrice

Pe 26 decembrie, la Timisoara au ajuns primele doua autobuze electrice produse de turcii de la Karsan, achizitionate cu fonduri europene printr-un parteneriat mai vechi al primariei cu Ministerul Dezvoltarii. Potrivit primarului Dominic Fritz, in urmatoarea perioada vor mai ajunge si altele doua. In total, Timisoara va primi 44 de astfel de vehicule.Cu doua saptamani in urma, tot primarul Dominic Fritz anuntase ca, spre deosebire de traditionalele mijloace de transport in comun, colorate ... citeste toata stirea