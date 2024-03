Timisoara anului 1456. Juramantul unui rege la castel si plecarea lui Matia Corvin

Ioan de Hunedoara, comitele de Timis si iscusit conducator de osti, moare la 11 august 1456, in tabara de la Zemun, la putin timp dupa rasunatoarea victorie impotriva otomanilor, de la Belgrad. Trupul sau este dus si depus intr-un sarcofag in catedrala catolica din Alba Iulia, alaturi de fratele sau. Doliul se asterne peste tara. In noiembrie 1456 vine la Timisoara tanarul rege ungar Ladislau al V-lea, numit Postumul.Acesta fusese crescut de unchiul sau Ulrich de Cilli, dusman neimpacat al ... citește toată știrea