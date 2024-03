Timisoara are cel mai modern aeroport din Romania. Noul terminal Plecari Externe Schengen, inaugurat cu mare fast - video

Romania a intrat, oficial, in spatiul Schengen, cu transporturile aeriene si maritime, prin intermediul unui eveniment organizat in mod festiv la Timisoara, inaugurarea noului terminal Plecari Externe Schengen, la Aeroportul International Timisoara, in prezenta principalilor ministri si lideri politici din Romania. Cu fonduri europene, aici a fost ridicata o noua cladire, cu dotari de ultima ora si spatii generoase, care sa ofere conditii excelente pentru pasagerii care pleaca din Timisoara ... citește toată știrea