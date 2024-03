Timisoara are din nou campioni nationali la dans sportiv

Raul Radu si Ioana Usvat, sportivi ai Clubului de Dans Sportiv Magnum Team, au urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului devenind campioni nationali la Juniori 2 standard, la Campionatul National de Dans Sportiv pe Sectiuni, competitie care s-a desfasurat in weekendul trecut la Targu Mures.Perechea timisoreana, care a ocupat locul 1 la toate cele cinci dansuri, a mai detinut acest titlu in 2022 si are rezultate impresionante si la nivel european. Trei ani consecutiv, in 2020, 2021, 2022, ... citește toată știrea