Timisoara are nevoie de o noua cadastrare a orasului. Ultima e din 1954

Timisoara are nevoie ca de aer de o noua cadastrare. Nu exista in prezent o evidenta clara a imobilelor si terenurilor, ultima data cadastrarea s-a efectuat in capitala Banatului in 1954. Viceprimarul Cosmin Tabara cere de doi ani realizarea operatiunii, dar efortul este unul imens, este vorba de milioane de euro.Terenuri care nu se potrivesc cu actele, imobile care exista in realitate, dar nu si in acte, imobile in acte care nu mai exista, situatii ale imobilelor inexistente, toate aceste ... citeste toata stirea