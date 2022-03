Timisoara, asa cum nu a fost niciodata... Curat murdar, coane Dominic!

Nu e doar parerea semnatarului acestor randuri, dar Timisoara pare ca nu a aratat niciodata atat de rau ca in aceasta perioada. Orasul este gri, murdar, foarte murdar si foarte trist. Nu-mi aduc aminte ca strazile cetatii - indiferent ca vorbim de centru sau de periferie - sa fi fost atat de intesate cu mizerii de tot soiul. Salubrizarea in Timisoara, ca sa-l parafrazam pe Caragiale, este sublima, dar lipseste cu desavarsire. Cu toate ca onor Primaria are contract de salubritate solid, pe care ... citeste toata stirea