Timisoara - ca o imensa scrumiera (II)

O placere deosebita a unor cetateni care se odihnesc pe banca in parc sau pe malul verde si racoros al raului Bega este sa isi aprinda frumusel tigareta si sa se intoxice adanc cu gudron, nicotina si alte otravuri existente in fumul de tigara.Pana aici nu e nimic deosebit. Fiecare face asa cum crede de cuviinta cu viata lui. E o chestiune particulara. Din pacate, gestul final pe care il fac unii fumatori de a abandona chistocul langa bancuta in iarba devine o problema publica a comunitatii. ... citeste toata stirea