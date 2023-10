Aspectul general al strazii Dunarea, in partea cu blocuri, te face sa crezi ca te afli intr-un cartier uitat de autoritati, cu o singura exceptie: includerea in zona albastra de parcare cu plata TimPark a celor 107 locuri amenajate cat de cat civilizat. Daca pornesti dinspre Calea Bogdanestilor, acolo unde se afla santierul pasajului pe sub calea ferata, vezi si cateva blocuri destul de amarate. Strada trece pe langa fostul liceu CFR sau "Dimitrie Leonida", cu niste cladiri care par si ele ... citeste toata stirea