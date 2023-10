Aflat la cea de-a saptea editie, Timisoara City Marathon anunta pentru aceste zile etapa finala in inscrierile la ultimul mare eveniment de alergare al anului in Capitala Europeana a Culturii. Inscrierile se pot face pana la 16 octombrie 2023.Timisoara City Marathon isi asteapta participantii la start duminica, in 22 octombrie 2023. Anul acesta sarbatorim prin alergare si (re)descoperim frumusetile Capitalei Europene a Culturii in cadrul celor patru curse pregatite:Maratonul "Cavalerii ... citeste toata stirea