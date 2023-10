Societatea de Transport Public Timis sustine ca, in data de 22.10.2023, va avea loc evenimentul sportiv "Timisoara City Marathon".De aceea circulatia rutiera va fi inchisa in zona strada 20 Decembrie 1989 - bulevardul C.D.Loga - bulevardul Vasile Parvan - bulevardul Corneliu Coposu.Circulatia mijloacelor de transport va fi restrictionata intre orele 07:00 - 17:00, in zona desfasurarii evenimentului, dupa cum urmeaza:troleibuzele liniei 16 vor circula intre Posta Mare si Complexul ... citeste toata stirea