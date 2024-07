Timisoara City Marathon se va desfasura in parteneriat cu Universitatea Politehnica Timisoara

Sub sloganul "Alergam impreuna, traim istoria, ne proiectam viitorul in fiecare pas", incepand din 2024, evenimentul sportiv Timisoara City Marathon (TCM) trece intr-o noua etapa si se va desfasura in parteneriat cu Universitatea Politehnica Timisoara.Cea de-a opta editie a maratonului va avea loc duminica, 27 octombrie 2024, colaborarea dintre Clubul Sportiv Alergotura, organizatorul Timisoara City Marathon, si Universitatea Politehnica Timisoara reprezentand o punte intre doua dintre ... citește toată știrea