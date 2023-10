La Timisoara va avea loc Time For Magic - Festivalul International de Magie, editia a II-a, in perioada 3-7 octombrie 2023.Programul festivalului:- 3 octombrie - ora 18:00, Cinema Victoria - Spectacol de Magie in limba germana, cu maestrul Wolfgang Moser. Un Maestru al iluzionismului, inzestrat cu o minte geniala si talent exceptional, creeaza momente de magie incredibile care sfideaza complet legile naturii si ale logicii; ora 19:30, Sala Capitol a Filarmonicii Banatul - Spectacol de Magie ... citeste toata stirea