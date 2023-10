Salonul International de Caricatura de Presa si Arte Vizuale Satirice 2023 ajuns la editia a XI-a jubiliara aduce peste 900 de artisti din 84 de tari si 6 continente in Capitala Mondiala a Artei Vizuale Satirice deja consacrata la Timisoara, in premiera la Iulius Town, precum si in mediul virtual accesibil pe www.popa-popas.ro .Vernisaj in loco & online va avea loc in, 13 octombrie 2023, la ora 16.00 (RO) in zona Atrium Iulius Town si pe FB @Stefan Popa Popa'S.Expozitia ramane deschisa in ... citeste toata stirea