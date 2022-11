Timisoara devine capitala vinului! Incepe Rovinhud Wine Show 2022

Sambata, 12 noiembrie, intre orele 10.00 - 20.00, are loc la hotelul Timisoara o noua editie Rovinhud Wine, care isi propune sa puna in valoare soiurile autohtone mai mult sau mai putin cunoscute, care dau unicitate Romaniei, in cadrul unui salon cu degustare de vinuri si a unor masterclassuri sustinute de experti in domeniu."De la Grasa de Cotnari din anul 1989, Busuioaca de Bohotin, Feteasca Neagra la Sarba, Plavaie, Francusa, Zghihara, si multe altele, veti avea ocazia de a degusta si de a ... citeste toata stirea