Timisoara are mari probleme cu spatiile de cazare temporare, necesare in situatiile de urgenta, atrage atentia viceprimarul Timisoarei, Cosmin Tabara. El readuce in prim plan situatia, dupa ceea ce s-a intamplat a Crevedia, cand un numar mare de cetateni a fost evacuat."Iata un aspect neglijat total de catre autoritatile centrale si locale! Inca din primele luni de mandat am atras atentia ca nici Timisoara nu este pregatita in acest sens si ca trebuie neaparat facuti pasi in acest sens. Am ... citeste toata stirea