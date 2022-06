Timisoara este orasul resedinta de judet cu cele mai bune servicii publice de transport din Romania

Timisoara este orasul resedinta de judet cu cele mai bune servicii publice de transport, iar Sibiul se ocupa cel mai bine de deseuri, arata un studiu realizat de Societatea Academica din Romania si Asociatia Act For Tomorrow.In cadrul studiului, expertii au analizat timp de 9 luni, cele trei servicii publice in 47 de unitati administrative, inclusiv sectoarele capitalei.Studiul Societatii Academice din Romania si al Asociatiei Act For Tomorrow, realizat in perioada septembrie 2021 - mai ... citeste toata stirea