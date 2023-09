In aceasta saptamana, in Iulius Town se vor intalni, in cadrul Timisoara Fashion Week, peste 20 de designeri nationali si internationali, care isi vor prezenta colectiile de sezon. Evenimentul a ajuns la cea de-a 8-a editie, iar anul acesta tema "Sport Fashion" ii provoaca pe stilisti sa imbine arta cu sportul, in creatiile unicat pe care le puteti admira pe podiumul din zona parcarii VIP UBC3 de la Iulius Town. Participarea la eveniment este gratuita, fiind necesara doar inscrierea la adresa: ... citeste toata stirea