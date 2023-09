Zona centrala a Timisoarei va fi, sambata, 16 septembrie, de la ora 13, traseu pentru editia din acest an a Crosului Loteriei Romane. Evenimentul beneficiaza de sprijinul Consiliului Judetean Timis, va aduce castigatorilor premii in bani, iar pentru spectatori un concert cu Vescan, Mira si Lora, in Piata Libertatii.Circuitul pe care se va desfasura evenimentul are lungimea de 4,5 kilometri si urmeaza un traseu pe mai multe strazi din zona centrala a Timisoarei: Start din Piata Libertatii - ... citeste toata stirea