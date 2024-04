Timisoara, in finala "Orase care Inspira", competitia Destinatia Anului 2024

A inceput votul publicului in competitia Destinatia Anului 2024, cel mai important proiect de promovare a turismului intern romanesc. In perioada 15 aprilie - 8 mai, romanii pot sa voteze si sa-si sustina destinatiile preferate pe www.destinatiaanului.ro. Daca in 2023 competitia a consemnat aproximativ 300.000 de voturi din partea publicului, anul acesta se asteapta peste 500.000 de voturi.DESTINAEsIILE FINALISTEEditia 2024 a competitiei a inregistrat un numar record de inscrieri: 300 de ... citește toată știrea