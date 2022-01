Timisoara, in frig. Primaria da peste 20.000 de euro pe servicii de consultanta in eficienta energetica

Reprezentantii Primariei Timisoara au semnat joi, 27 ianuarie, un contract pentru servicii de consultanta in eficienta energetica. Firma castigatoare, Finacon International Consulting SRL, este din Bucuresti. Potrivit , in 2020, firma avea 11 angajati, o cifra de afaceri de 1.172.081 de lei, un profit de aproape 50.000 de lei, in scadere fata de anul 2019, si datorii de 842.903 de lei.Pentru serviciile de consultanta pe care firma din Bucuresti le va oferi timp de 3 ani, Primaria Timisoara va ... citeste toata stirea