Timisoara isi comemoreaza eroii la 35 de ani de la Revolutia din 1989

Timisoara comemoreaza anul acesta 35 de ani de libertate si isi cinsteste eroii care au luptat la Revolutia din 1989 si au reusit sa transforme orasul nostru in primul oras liber de comunism din Romania. Primaria Timisoara va organiza sedinta festiva a Consiliului Local, in 16 decembrie 2024, de la ora 15:00, in sala de sonsiliu. Vor fi prezenti revolutionari, reprezentanti ai institutiilor publice, oficialitati si consilierii locali.Ziua de 17 decembrie este zi de doliu pentru Timisoara, iar ... citește toată știrea