In 2023, Timisoara a avut o sansa unica sa renasca nu doar in plan cultural, ci si din punct de vedere economic si social, ajungand in centrul atentiei europene si chiar mondiale.Ilie Sarbu, presedintele Asociatiei Salvati Patrimoniul Timisoarei, trage inca un semnal de alarma si atentioneaza ca astfel castigarea extraordinarului titlu de Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii putea reprezenta o mare oportunitate pentru dezvoltarea pe termen lung, nu doar a orasului, ci si a intregii ... citeste toata stirea