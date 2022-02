Timisoara, orasul de la poalele muntilor. Imagine splendida cu Esarcu in spatele Catedralei

Fotograful amator Razvan Vitionescu, care de cativa ani vaneaza ferestre bune pentru a surprinde muntii aflati la mare distanta de Timisoara. Acesta si-a obisnuit fanii de pe Facebook cu imagini spectaculoase cu Muntele Esarcu, Muntele Mic sau Semenic.Ultima imagina postata de Vitionescu surprinde Esarcu in spatele Catedralei."Ireal! Muntii Esarcu in spatele Catedralei Mitropolitane din Timisoara! De zece ani caut acest unghi iar azi am reusit sa imi indeplinesc un vis. Nu vreti sa stiti pe ... citeste toata stirea