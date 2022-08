Timisoara, orasul din Romania cu cel mai mare index al puterii de cumparare, peste Bucuresti si Cluj

Bucurestiul figura la mijlocul anului in curs aproape la egalitate cu Roma, peste Lisabona dar sub Timisoara in ceea ce priveste puterea de cumparare locala, potrivit site-ului de specialitate numbeo.com. Locuitorii capitalei italiene stau mai bine decat bucurestenii cu doar 0,26% dupa ce isi ajusteaza veniturile cu nivelul preturilor si chiriilor iar lusitanii sunt mai jos cu circa 11%.Cu toate acestea, la nivel national, cel mai mare index al puterii de cumparare revine orasului situat ... citeste toata stirea