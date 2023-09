Un oras din Romania a fost desemnat cea mai ieftina destinatie din lume pentru un city break in 2023, potrivit unui clasament ce ia in calcul cheltuielile cu cazarea, mesele la restaurant si transportul in 75 dintre cele mai populare destinatii urbane, releva datele analizate de Profit.ro.Topul din acest an este condus de Timisoara, "un oras mic, insa plin de cultura", potrivit Indicelui costurilor de vacanta city break realizat de Bounce, un start-up american finantat de General Catalyst si ... citeste toata stirea