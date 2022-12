Timisoara - primul oras liber de comunism, in urma cu 33 de ani! Rememorarea Revolutiei din 1989

Timisoara a devenit primul oras liber de comunism, in urma cu 33 de ani, in 20 decembrie 1989. Prin urmare, marti 20 decembrie 2022, are loc cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, la Muzeul Satului Banatean Timisoara, o rememorare si dezbatere, legata de zilele tumultuoase din decembrie 1989, care aveau sa marcheze definitiv si irevocabil destinul Romaniei.Aceasta va avea loc in sala de expozitie permanenta, unde invitatii, participanti la evenimentele de atunci, asociatia ALTAR, ... citeste toata stirea